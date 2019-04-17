События

06:10 17.04.2019

Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

2 мин читать
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

Президент США Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, призывающую прекратить поддержку США военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

В заявлении в Сенат, опубликованном Белым домом, Д.Трамп назвал резолюцию "ненужной". По его мнению, она негативно повлияет на внешнюю политику США.

Данное вето является вторым за президентство Д.Трампа.

В прошлом месяце президент США наложил вето на резолюцию Конгресса, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

В марте Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Д.Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене.

В поддержку резолюции выступили 54 сенатора, 46 высказались против.

Один из авторов законопроекта сенатор Берни Сандерс назвал голосование Сената в среду "чрезвычайно важным днем".

В начале апреля резолюция была принята Палатой представителей США. По данным американских СМИ, "за" резолюцию проголосовали 247 конгрессменов, а "против" - 175.

Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан Палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.

Ранее СМИ сообщали, что американские законодатели выдвинули эту инициативу в связи с действиями арабской коалиции в Йемене, которые привели к гуманитарному кризису, а также в связи с обвинениями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Теги: #сша #вето #трамп #резолюция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 17.04.2019
Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден

Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден

03:01 17.04.2019
К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

20:33 16.04.2019
Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

20:18 15.04.2019
Минюст США предаст гласности отредактированный доклад Мюллера в четверг - СМИ

Минюст США предаст гласности отредактированный доклад Мюллера в четверг - СМИ

18:31 15.04.2019
Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

18:15 15.04.2019
Представителей 6-го флота ВМС США и командования ВМС Украины в Одессе обсуждают пути развития и реформирования кадрового обеспечения украинского флота

Представителей 6-го флота ВМС США и командования ВМС Украины в Одессе обсуждают пути развития и реформирования кадрового обеспечения украинского флота

17:04 15.04.2019
США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат

США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат

13:46 15.04.2019
Страны ЕС договорились начать торговые переговоры с США

Страны ЕС договорились начать торговые переговоры с США

10:50 15.04.2019
Ветераны европейской политики призвали ЕС отвергнуть план США по Палестине

Ветераны европейской политики призвали ЕС отвергнуть план США по Палестине

08:35 15.04.2019
Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в видеообращении с "Олимпийского" отметил, что команда Порошенко хочет установить свою вторую сцену и против "фан-зоны"

Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон

Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики НВФ 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных получили ранения – штаб ООС

На Южном мосту движение в обоих направлениях сильно затруднено из-за проведения аварийного ремонта - КГГА

На армии нужно не пиариться, не воровать у нее, а давать больше финансов на модернизацию – спикер штаба Зеленского

В Мелитополе установлена личность правонарушителя, сообщившего о "заминировании" учебного заведения – полиция

Полицейские на велосипедах будут патрулировать в парках и скверах Запорожья

Обещания Зеленского в его программе, и гражданам предложили вносить свои предложения, потому что власть должна советоваться с людьми – Разумков

Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека

У Зеленского прояснили, что хотят проанализировать деятельность руководства НБУ, и только потом определяться с возможными кадровыми решениями

Зеленский в видеообращении с "Олимпийского" отметил, что команда Порошенко хочет установить свою вторую сцену и против "фан-зоны"

У Зеленского считают, что дебаты следует проводить, потому что есть запрос общества, но они не повлияют на расстановку сил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА