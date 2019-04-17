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06:05 17.04.2019

На армии нужно не пиариться, не воровать у нее, а давать больше финансов на модернизацию – спикер штаба Зеленского

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На армии нужно не пиариться, не воровать у нее, а давать больше финансов на модернизацию – спикер штаба Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что на украинской армии нужно не пиариться, не разворовывать оборонный бюджет, а давать больше финансов на модернизацию Вооруженных сил.

"У армии не нужно воровать, нужно давать больше ресурса на модернизацию армии. В этом есть большая проблема. Потому что у нас красивая цифра в 5% ВВП выделяется на "оборонку", а кто-то знает, что из них только 2,5% идет на армию, остальное идет в МВД, СБУ, Генпрокуратуру", - сказал спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Отвечая на вопрос о том, посещает ли В.Зеленский украинских военнослужащих, в том числе, раненых в зоне АТО, Д.Разумков отметил, что В.Зеленский за то время, которое в Украине идет война, достаточно много общался и общается с военными.

      "Если он об этом меньше пиарится, чем некоторые наши оппоненты. Это происходило и во время избирательной кампании. Это и встречи в регионах, и благотворительные концерты, на которые приглашали ветеранов. Я говорю и о волонтерах, и о тех деньгах, которые "Квартал" потратил на войну, когда ездили и поддерживали ребят, когда покупали "скорые помощи", и о многом другом", - указал он.

 

Теги: #армия #зеленский #украина #спикер
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