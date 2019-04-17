В Мелитополе установлена личность правонарушителя, сообщившего о "заминировании" учебного заведения – полиция

В Мелитополе установлена личность правонарушителя и открыто уголовное производство по факту о ложном минировании учебного заведения, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Лицо, сообщившее о заминировании учебного заведения, оперативно установлено. В полицию позвонил ученик, парень 2004 года рождения. Он хотел пошутить и позвонил с мобильного телефона сверстника" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции во вторник вечером.

Сотрудниками полиции в отношении позвонившего ученика открыто уголовное производство.

"В отношении матери парня, женщины 1976 года рождения, составлен административный протокол по признакам ст.184 Кодекса Украины об административном правонарушении. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины" – подытожили в полиции.