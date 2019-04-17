События

04:04 17.04.2019

Полицейские на велосипедах будут патрулировать в парках и скверах Запорожья

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Полицейские на велосипедах будут патрулировать в парках и скверах Запорожья

В Запорожье в охране правопорядка в рекреационных зонах будет задействован велопатруль полиции.

Как рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер управления патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, вскоре в парках и скверах Запорожья, а также на острове Хортица появятся наряды полицейских на велосипедах.

Десять полицейских-велосипедистов патрульной полиции приступят к работе сразу после прохождения тренингов у киевских специалистов, которые прибудут в Запорожье.

В состав велопатруля будут включены по 2- 3 полицейских, которым предстоит охранять правопорядок на рекреационных территориях с большим скоплением людей.

Теги: #патруль #украина #полиция #запорожье
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