Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении с НСК "Олимпийский" анонсировал возможность попасть на его дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля.

"Распространение билетов начинается прямо сейчас на сайте debaty2019.org.ua", - сказал он в размещенном на Facebook видеоролике со стадиона.

Как сообщается на странице команды В.Зеленского в соцсети, это бесплатные билеты в фан-зону, которую планируется разместить в центре арены. Они будут отправлены на электронную почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета.

При этом В.Зеленский отметил, что сторона П.Порошенко против установления фан-зоны для свободного доступа всех желающих граждан. "Но они снова хотят разделить на их сторонников и наших сторонников. Но наши сторонники – это все граждане Украины, а наших людей снова делят. Мы не будем менять наши условия. Они против свободного доступа людей, а для нас это – главное условие", - подчеркнул он.