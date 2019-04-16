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23:40 16.04.2019

У Зеленского считают, что дебаты следует проводить, потому что есть запрос общества, но они не повлияют на расстановку сил

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У Зеленского считают, что дебаты следует проводить, потому что есть запрос общества, но они не повлияют на расстановку сил

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают, что предвыборные дебаты следует провести, поскольку существует такой запрос в украинском обществе, но они не повлияют на расстановку сил.

"Действительно, их следует проводить, если есть запрос в обществе, а таковой имеет место быть. По-моему, порядка 40% считают, что это обязательно, 26% - что хотелось бы это увидеть. Но я думаю, что на расстановку сил это не повлияет, если мы посмотрим на последние данные социологических опросов", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112. Украина" во вторник вечером.

По его мнению, это подтверждают и дебаты, которые проводились в рамках предыдущих избирательных кампаний.

"Были дебаты 2004 года, 2010 года, когда Янукович не пришел вообще на дебаты, тем не менее, тогда выборы выиграл именно он. Я могу привести пример 2014 года, когда у Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ) не получилось встретиться с Юлией Владимировной (Тимошенко – ИФ). Правда, там не совсем понятно, почему это не получилось сделать. Тогда была риторика такая, что политикам есть чем заняться и, наверное, не стоиться "собачиться" в эфирах. Хотя я с ней не согласен, дебатировать, наверное, стоит. Это было бы правильно", - отметил Д.Разумков.

Теги: #позиция #дебаты #украина #зеленский
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