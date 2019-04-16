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23:00 16.04.2019

ЕС нужно активнее использовать ВМС для борьбы с нелегальной миграцией - Могерини

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ЕС нужно активнее использовать ВМС для борьбы с нелегальной миграцией - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала европейские страны активизировать использование ВМС в Средиземном море для борьбы против нелегальной иммиграции, контрабанды оружия и нефти, сообщают во вторник западные СМИ.

"Я всегда выступала за то, чтобы военно-морские силы и средства оставались в международных водах, потому что они оказались очень эффективным сдерживающим фактором для контрабандистов, перевозивших мигрантов", - сказал Ф.Могерини, выступая в Европарламенте.

Она напомнила об операции"София", которая, по словам Ф.Могерини, помогла сократить прибытие мигрантов в Европу более чем на 80%.

"Я все еще надеюсь, что они (страны ЕС - ИФ) могут пересмотреть свое решение и распорядятся передислоцировать военно-морские силы в международные воды", - сказала Ф.Могерини.

В конце марта ЕС объявил о прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистов и спасения мигрантов. Странам ЕС не удалось договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, поэтому наблюдение за деятельностью контрабандистов нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет осуществляться с воздуха.

Теги: #ес #средиземноморье #могерини
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