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21:18 16.04.2019

Порошенко поручил СБУ проверить информацию об возможных угрозах нацбезопасности со стороны телеканалов "112.Украина" и "NewsOne"

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Порошенко поручил СБУ проверить информацию об возможных угрозах нацбезопасности со стороны телеканалов "112.Украина" и "NewsOne"

Президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить информацию об возможных угрозах национальной безопасности со стороны телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", о которых идет речь в постановлении Верховной Рады.

"Верховная Рада приняла постановление о рисках, угрозах для национальной безопасности, которые исходят от двух телеканалов. Перед тем, как рассмотреть этот вопрос, я поручил правоохранительному органу, который отвечает за национальную безопасность в Украине – СБУ срочно проверить информацию высшего политического органа государства - Верховной Рады Украины", - сообщил П.Порошенко во вторник в эфире телеканала "112.Украина", отвечая на вопрос, когда глава государства намерен рассмотреть петицию в защиту телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", которая набрала более 25 тыс. голосов.

Он подчеркнул, что как только проверка будет завершена, с ее результатами ознакомят телеканалы, и они смогут высказать замечания, которые примут ко вниманию.

"И в случае, если информация будет подтверждена, этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

2 ноября 2018 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно конституционности постановления Рады о применении санкций к телеканалам "112.Украина" и NewsOne.

Теги: #112_канал #порошенко #сбу #news_one
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