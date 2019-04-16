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20:33 16.04.2019

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

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Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

Президент США Дональд Трамп предложил Франции поддержку при восстановлении пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, сообщили во вторник в Белом доме.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция! - ИФ)", - говорится в сообщении администрации США, опубликованном по итогам телефонного разговора Д.Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Д.Трампа, США поддерживают французских граждан, город Париж и миллионы посетителей собора, которые "искали утешения в этом культовом сооружении".

"Нотр-Дам будет и впредь служить символом Франции, в том числе - ее свободы вероисповедания и демократии", - отмечается в сообщении Белого дома.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #сша #макрон #трамп #собор
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