События

20:24 16.04.2019

В июньском графике Путина пока нет Нормандии – Песков

1 мин читать
В июньском графике Путина пока нет Нормандии – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко не исключил, что "на полях" этих мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Украина-Франция-Германия-Россия).

Д.Песков не подтвердил планов участия В.Путина в торжествах в Нормандии. "Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике президента поездка в эти даты в Нормандию.

Теги: #президент #песков #россия #нормандия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 16.04.2019
Боевики с полуночи пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Боевики с полуночи пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

18:00 16.04.2019
Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

17:35 16.04.2019
Слушания в Международном трибунале по временным мерам для освобождения украинских моряков пройдут в течение двух недель

Слушания в Международном трибунале по временным мерам для освобождения украинских моряков пройдут в течение двух недель

17:29 16.04.2019
Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

17:03 16.04.2019
Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

16:31 16.04.2019
Денисова сообщила, что посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по определению даты ее встречи с Москальковой

Денисова сообщила, что посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по определению даты ее встречи с Москальковой

14:19 16.04.2019
Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

13:38 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:29 16.04.2019
Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

21:11 15.04.2019
Макрон отменил речь к "желтым жилетам" из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Макрон отменил речь к "желтым жилетам" из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

Головко просит суд отменить представление Кабмина относительно его увольнения с должности главы Полтавской ОГА

Возгорание в Нотр-Даме было непредумышленным, следует воздерживаться от иных версий - МВД Франции

Правоохранители проводят обыски в "Укрбургазе"

Нотр-Дам можно восстановить за 10-15 лет, считают французские специалисты

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться – Медведев

Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

Ко второму туру президентских выборов более 325 тыс. украинцев изменили место голосования

СБУ задержала на взятке чиновника "Киевоблэнерго" и его сообщника

Верланов, Алексеенко и Петухов вышли в третий тур конкурса на должность главы ГНС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА