В июньском графике Путина пока нет Нормандии – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко не исключил, что "на полях" этих мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Украина-Франция-Германия-Россия).

Д.Песков не подтвердил планов участия В.Путина в торжествах в Нормандии. "Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике президента поездка в эти даты в Нормандию.