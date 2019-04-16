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20:05 16.04.2019

Головко просит суд отменить представление Кабмина относительно его увольнения с должности главы Полтавской ОГА

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Головко просит суд отменить представление Кабмина относительно его увольнения с должности главы Полтавской ОГА

В Окружной административный суд г.Киева поступил иск от экс-главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко к премьер-министру Владимиру Гройсману и Кабинету министров Украины относительно его увольнении с должности главы Полтавской ОГА.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда г.Киева, в исковых требованиях В.Головко просит суд признать противоправным предложение премьера к правительству об увольнении истца с поста Полтавской об госадминистрации от 13 марта.

"Кроме этого, истец просит суд признать противоправным и отменить решение Кабинета министров, которым решено внести президенту представление об увольнении Валерия Головко с занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства.

Как сообщалось, 16 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об увольнении В.Головко с должности главы Полтавской ОГА в связи с тем, что "к нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро". "Для того, чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - отметил президент.

Ранее 12 марта, П.Порошенко попросил Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской ОГА В.Головко.

Обыски в здании Полтавской ОГА прошли 22 февраля. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила проведение обысков у должностных лиц Полтавской области в рамках уголовного производства по организации схемы получения неправомерной выгоды.

Местные интернет-издания сообщали, что сотрудники НАБУ провели обыски в здании Полтавской ОГА, в частности, в кабинете главы ОГА В.Головко и его первого заместителя Андрея Писоцкого, в рамках досудебного расследования по ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В.Головко был назначен главой Полтавской ОГА в декабре 2014 года. Ранее был депутатом Полтавского облсовета V и VI созывов. С 2012 по 2014 гг. – народный депутат Украины VII созыва.

 

Теги: #полтавская_область #головко #суд #увольнение
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