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19:08 16.04.2019

Нотр-Дам можно восстановить за 10-15 лет, считают французские специалисты

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Нотр-Дам можно восстановить за 10-15 лет, считают французские специалисты

Восстановить пострадавший от сильного пожара Собор Парижской Богоматери можно за 10-15 лет, заявил во вторник Фредерик Летоффе - руководитель французской федерации GMH, которая объединяет строительные компании, занимающиеся реставрацией старинных зданий.

"Мне кажется, здесь разумно говорить о реставрации за 10-15 лет", - сказал он французским журналистам.

Звучавшие во Франции предложения о реставрации за значительно более короткий срок Ф.Летоффе считает нереалистичными. "Перед тем как приступить к работам, нужно будет обеспечить безопасность на объекте, а это потребует кропотливой работы", - подчеркнул специалист.

В частности, он рассказал, что строителям предстоит установить временную конструкцию, которая будет защищать собор, крыша которого сгорела, от дождя.

Ранее во вторник архитектор Петер Фюссених, осуществляющий надзор за ремонтными работами в Кёльнском соборе, дал менее точную оценку, предположив, что восстановление собора в Париже займет несколько десятилетий.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #сроки #оценка #собор
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