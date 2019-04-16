Ко второму туру президентских выборов более 325 тыс. украинцев изменили место голосования

В Украине с 7 по 15 апреля правом временно изменить место голосования на выборах президента воспользовались более 325 тыс. граждан, больше всего заявлений подано от жителей Донбасса, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

"Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием (заявлений от украинцев о временном изменении места голосования - ИФ) сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта. Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 тыс. 604 украинцев", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой (58 тыс. 968 заявлений) и Луганской областей (29 тыс. 784 заявлений).

Т.Слипачук отметила, что по сравнению с процессом смены места голосования накануне первого тура выборов 31 марта, ко второму туру 21 апреля количество граждан, которые воспользовались своим правом, выросло на 9879 человек (то есть на 3,03% больше).

"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", - сообщила глава ЦИК.