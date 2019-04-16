Боевики с полуночи пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования во вторник с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице ООС в Фейсбуке.

В частности, НВФ вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза открывали огонь по позициям объединенных сил: из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе населенного пункта Гнутово; из минометов калибра 120 мм - в районе н.п.Талаковка; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из стрелкового оружия обстреляли позиции объединенных сил в районе н.п.Зайцево.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе ООС.