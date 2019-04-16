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18:00 16.04.2019

Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

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Климкин: Кремль держит большинство российского общества в зомбированном состоянии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что власти РФ манипулируют массовым сознанием, о чем свидетельствуют результаты соцопроса об отношении россиян к Иосифу Сталину.

"Наука констатировала, что с 2019 года российское общество стало сталинистским… Кремлевский режим еще раз доказал, что мастерски владеет самыми коварными методами манипуляций массовым сознанием и в настоящее время держит большинство российского общества в зомбированном состоянии", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник, реагируя на данные опроса российского "Левада-центра", согласно которому, 51% респондентов позитивно относятся к И.Сталину.

П.Климкин заявил: "Нормальные люди просто по определению не способны любить, славить, уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников, родственников, прямых предков, превратил весь народ в рабов, а страну - в один огромный концлагерь".

По его словам, если подобное случается, это свидетельствует о болезни общества. "Оно перестало различать добро и зло, оно дегуманизировалось, с ним произошла какая-то злокачественная цивилизационная мутация", - выразил мнение министр.

При этом глава МИД Украины пояснил, что действующему президенту России Владимиру Путину культ И.Сталина нужен, чтобы укрепить основу собственной власти – "сильной руки".

Ранее в этот день "Левада-центр" 16 апреля обнародовал опрос, согласно которому, 51% респондентов позитивно относятся к И.Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет. Из их числа - у 4% россиян образ "вождя" вызывает чувство восхищения, у 41% - уважения, а еще у 6% опрошенных - чувство симпатии. Безразличие к И.Сталину высказали 26% участников опроса. Ненавидят и до сих пор боятся "вождя всех народов" 8% респондентов, отмечается в опросе.

Теги: #азовское_море #россия #украина #климкин #моряки
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