Слушания в Международном трибунале по временным мерам для освобождения украинских моряков пройдут в течение двух недель

Слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву относительно временных мер по отношению к России для освобождения украинских моряков и суден, захваченных в Керченском проливе, пройдут в течение ближайших двух недель, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"В течение двух недель пройдут слушания, также в рамках двух недель после слушаний должно быть вынесение решения в соответствии с установленной практикой. Мы рассчитываем на принятие решения Международным морским трибуналом относительно немедленного освобождения и возвращения в Украину наших моряков и кораблей в рамках временных мер", - сказала Е.Зеркаль журналистам во вторник в Киеве.

Она также отметила, что с российской стороной назначены двусторонние консультации для решения этого вопроса.

"Факт их проведения и часовые рамки уже не влияют на процессуальные действия, связанные с трибуналом. Мы сейчас предложили россиянам провести консультации на следующей неделе во вторник, 23 апреля, в Гааге. Ждем их ответа", - рассказала замминистра.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что украинские моряки должны быть освобождены немедленно. "Ждем решения через месяц. Международное право никто не должен игнорировать. Украинские моряки должны быть освобождены немедленно - это наше требование к Международному трибуналу в Гамбурге", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

Международный трибунал ООН по морскому праву имеет возможность предписания временных мер для обеспечения соответствующих прав сторон в споре.