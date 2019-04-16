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14:41 16.04.2019

На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

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На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

Бизнесмены и государственные организации во вторник пообещали передать на восстановление Собора Парижской Богоматери, в общей сложности, более 460 млн евро.

Так, в заявлении группы компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, говорится, что президент LVMH Бернар Арно и сама группа компаний обещают выделить 200 млн евро для реконструкции Нотр-Дама.

"Они пожертвуют сумму в размере 200 млн евро фонду, созданному для реконструкции этого архитектурного произведения, которое является ключевой частью истории Франции", - говорится в сообщении LVMH.

Французская нефтегазовая компания Total во вторник сообщила, что передает на реконструкцию Нотр-Дама 100 млн евро.

"Total передает пожертвование в размере 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари", - написал в "Твиттере" гендиректор Total Патрик Пуянне.

Свое сообщение П.Пуянне сопроводил девизом Парижа - Fluctuat nec mergitur. Этот девиз есть на гербе города под изображением ладьи, он переводится как "Зыблема, но не потопима".

Семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино пообещала передать на реставрацию 100 млн евро. Ф.-А.Пино занимает пост гендиректора группы компаний Kering, в которую входят такие бренды как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga.

"Сталкиваясь с этой трагедией, каждый хочет вернуть жизнь этой жемчужине нашего наследия как можно раньше", - говорится в заявлении Ф.-А.Пино, которое приводят западные СМИ.

Мэрия Парижа, в свою очередь, готова передать на восстановление собора 50 млн евро. Мэр Парижа Анна Идальго также предложила созвать в Париже "большую международную конференцию" меценатов, чтобы собрать средства на восстановление собора.

Регион Иль-де-Франс, в котором расположен Париж, передаст в ближайшие дни 10 млн евро на "первичные работы по реставрации", сообщает радио "Эроп 1" со ссылкой на местные власти.

Независимая французская организация "Фонд наследия" (Fondation du patrimoine), занимающаяся сохранением культурного наследия Франции, также проводит сбор средств на восстановление собора. На сайте организации говорится, что собрать удалось уже 1,6 млн евро.

Различные кампании по сбору средств для собора появились и на краудфандинговой платформе Go Fund Me. Некоторые из компаний уже смогли набрать незначительные суммы, другие же пока остаются без спонсоров. Часть кампаний носит шуточный характер, так, открыт сбор средств на то, чтобы "починить дом Квазимодо", героя романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Американская некоммерческая организация French Heritage Society также открыла на своем сайте сбор средств на реконструкцию Нотр-Дама. Руководители организации пока не сообщают, сколько средств они собрали, но отмечают, что все деньги отправятся напрямую администрации собора.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник пообещал восстановить собор.

"Мы все вместе его восстановим. Это бесспорно станет частью судьбы Франции и нашим проектом на ближайшие годы", - заявил президент Франции, посетив собор.

Теги: #нотр_дам #париж #франция #пожар #нотр_дам_де_пари
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