Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

Шевченковский районный суд Киева направил на дополнительное расследование уголовное производство по обвинению видеоблогера Анатолия Шария в конфликте с применением оружия в столичном ресторане в 2011 году, прокуратура Киева обжалует это судебное решение.

"Уголовное дело по обвинению … в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, направить прокурору Киевской местной прокуратуры №10 для организации дополнительного расследования. Меру пресечения … в виде содержания под стражей и его розыск – отменить", - значится в постановлении Шевченковского райсуда Киева, вынесенном 10 апреля, текст которого размещен в Едином государственном реестре судебных решений.

Постановление суда может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

В свою очередь, пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что прокуратура будет обжаловать это решение суда, поскольку не считает обоснованными доводы суда о необходимости направления дела на дорасследование.

"Мы готовим апелляцию на это решение, так как не согласны с формулировкой о неполноте следствия и направлением на дополнительное расследование. Мы считаем, что следствие было проведено в полной мере, объективно и не предвзято. Также следует отметить, что, принимая такое решение, суд не исследовал и не давал оценки собранным в ходе досудебного следствия доказательствам", - сказала она.

При этом пресс-секретарь подчеркнула: "Суд также установил, что Шарий получил в республике Литва статус политического беженца… С мая 2014 года было установлено местонахождение обвиняемого, а компетентными органами Украины получена достоверная информация о предоставлении Шарию установленным способом статуса политического беженца".

"С 27 февраля 2014 года по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением местонахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - уточнила Н.Максимец.

В 2011 году между А.Шарием и посетителем одного из киевских ресторанов возник конфликт, в результате чего А.Шарий выстрелил из травматического пистолета, ранив посетителя.

Рассмотрение дела было приостановлено, а в 2018 году возобновлено.