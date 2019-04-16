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13:30 16.04.2019

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

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Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

Лишь 10,1% опрошенных украинцев считают, что должность президента не нужна или президент должен иметь только символические полномочия, из них 3% убеждены, что президентский пост не нужен вообще.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года, мнения о конкретных полномочий разделились: 36,8% считают, что президент должен быть главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах.

Зато 40,8% считают, что президент должен нести ответственность за безопасность и международные отношения, а другими вопросами должен заниматься премьер-министр.

Затруднились ответить 12,2% респондентов.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #опрос #украина
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