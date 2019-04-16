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12:35 16.04.2019

Около половины украинцев считают Революцию Достоинства осознанной борьбой за права

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Около половины украинцев считают Революцию Достоинства осознанной борьбой за права

Большинство украинцев считают Революцию Достоинства 2013-2014 ггосознанной борьбой за защиту прав, свидетельствуют результаты опроса Украинского центра изучения общественного мнения "Социоинформ".

Согласно обнародованному во вторник всеукраинскому социсследованию "Пять лет спустя: отношение украинцев к Майдану", 49% опрошенных считают, что суть Революции Достоинства – осознанная борьба по защите прав, 35% – что борьба за независимость, 17% считают эти события переворотом при поддержке оппозиции, 15% – переворотом при поддержке Запада, 13% – результатом договоренностей олигархических кругов Украины, 5% – борьбой между Востоком и Западом. Еще 1% поддерживают другой вариант, а 8% было тяжело ответить на вопрос.

Что касается предпосылок выхода людей на Майдан, то 38% респондентов считают, что это – узурпация власти и 28% - что ухудшение экономической ситуации. Причинами массовых протестов называют избиение студентов 55% опрошенных, отказ от евроинтеграции -47%.

Кроме того, на вопрос об отношении к Майдану, 52% респондентов ответили, что поддерживали Майдан, 6% - что поддерживали действующую власть, 25% не поддерживали ни Майдан, ни власть, для 10% опрошенных в то время это было не важно, а еще 7% затруднились с ответом на вопрос.

Опрос был проведен 15-19 декабря 2018 года Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" по заказу Национального музея Революции Достоинства. В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов старше 18 лет.

Теги: #опрос #революция_достоинства #украина
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