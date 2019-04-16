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12:30 16.04.2019

Глава поселка под Харьковом, требовавший $3 тысячи за отвод земельного участка, получил условный срок

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Глава поселка под Харьковом, требовавший $3 тысячи за отвод земельного участка, получил условный срок

Харьковский районный суд Харьковской области вынес приговор бывшему поселковому голове пгт Хорошево Харьковского района, обвиняемому в получении взятки.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды - ИФ) Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание... в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года, без конфискации имущества. В соответствии с требованиями ст.75-76 УК Украины освободить от отбывания основного наказания с испытательным сроком 3 года", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

По данным следствия, в июле 2014 года к обвиняемому, как к поселковому голове Хорошево, обратился предприниматель с просьбой о положительном решении вопросов об отводе земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ускорении принятия такого решения. Обвиняемый потребовал у предпринимателя $3 тысячи. В январе 2015 года он получил одну часть требуемой суммы (10 тыс.грн), а в июне того же года – вторую (50 тыс.грн).

Обвиняемый в ходе судебного заседания свою вину признал полностью.

Приговор суда не вступил в силу. На него может быть подана апелляция.

До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменения меру пресечения - залог.

Теги: #харьковская_область #коррупция #земельный_участок #украина
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