События

12:02 16.04.2019

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

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На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Пожар вспыхнул в понедельник вечером на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Уточняется, что возгорание произошло в пункте охраны рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана на восточной стороне мечети Аль-Акса.

Пожарные быстро справились с возгоранием, причина которого выясняется. Никто из людей не пострадал.

Храмовая гора - обнесённая высокими стенами прямоугольная площадь на восточной стороне Старого города Иерусалима. Священное место для приверженцев иудаизма и третье по святости - для мусульман. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. В настоящее время на территории горы расположены мусульманские культовые сооружения - мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Теги: #храмовая_гора #иерусалим #пожар #израиль
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