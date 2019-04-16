Действия охранника "Укрзализныци", применившего оружие к хулиганам в электричке "Мироновка–Казатин", признаны правомерными

Закрыто уголовное производство в отношении сотрудника военизированной охраны АО "Укрзализныця", который применил табельное оружие в отношении хулиганов, пытавшихся проникнуть в кабину машиниста пригородного электропоезда.

"Установлено, что стрелок 4 разряда стрелковой команды станции "Мироновка" производственного подразделения "Казатинский отряд" в той ситуации действовал в соответствии со служебными обязанностями и требованиями действующего законодательства", - сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" во вторник.

В "Укрзализныце" напомнили, что 12 февраля на остановочной платформе Карапыши-2 в первый вагон пригородного электропоезда "Мироновка – Казатин" зашли три человека, которые под действием алкоголя или наркотических веществ оскорбляли пассажиров и попытались проникнуть в кабину машиниста.

Сотрудник военизированной охраны АО "Укрзализныця" потребовал прекратить противоправные действия, предупредив хулиганов о возможности применения им оружия в случае продолжения этих действий. В ответ злоумышленники совершили нападение на сотрудника военизированной охраны, пытаясь отобрать оружие. Чувствуя опасность со стороны злоумышленников, стрелок применил табельное оружие, чтобы устранить угрозу безопасности пассажиров и локомотивной бригады.

После этого случая Ракитнянский районный отдел полиции открыл уголовное производство. В настоящее время следственные действия завершены, вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях стрелка состава уголовного преступления по ст. 124 Уголовного кодекса Украины.