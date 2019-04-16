Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, сообщает во вторник газета "Монд".

"Все очаги возгорания потушены", - приводит издание слова представителя пожарной службы Парижа лейтенанта Габриэля Плю.

Он отметил, что пожарные продолжают работать на месте.

В частности, они проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства.

"Эта работа продлится в течение всего дня", - добавил Г.Плю.

Пожар в Нотр-Даме разгорелся вечером в понедельник, 15 апреля, обрушились шпиль и крыша собора.