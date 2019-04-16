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10:37 16.04.2019

Глава Foxconn Терри Гоу может принять участие в выборах президента Тайваня

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Глава Foxconn Терри Гоу может принять участие в выборах президента Тайваня

Основатель и председатель совета директоров тайваньской Foxconn Терри Гоу может выставить свою кандидатуру на участие в выборах президента Тайваня, которые пройдут в январе 2020 года.

Этот шаг может существенно изменить политический ландшафт в Тайване, а также спровоцировать серьезные изменения в компании, пишет газета Financial Times.

Во вторник Т.Гоу заявил, что в ближайшие несколько дней он примет решение о том, будет ли он участвовать в праймериз прокитайской партии Куоминтанг, находящейся в оппозиции к правящей Демократической прогрессивной партии.

"Я не спал всю ночь, - заявил Т.Гоу в кулуарах конференции в Тайбэе во вторник. - У меня четыре внука и трое детей в Тайване. Каким будет их будущее? Я думаю о том, что я могу сделать для молодежи".

Foxconn, крупнейший производитель электроники Apple, сообщила, что 68-летний Т.Гоу намерен передать бразды правления в компании новому поколению менеджеров.

"Он открыл и воспитал новое поколение талантов для осуществления миссии Foxconn и хочет отойти от управления ежедневными операциями", - говорится в заявлении компании.

"В качестве председателя совета директоров Т.Гоу продолжит задавать стратегическое направление развития компании", - отмечается в сообщении Foxconn.

Действующий президент Тайваня Цай Инвэнь переживает сложный период: ее рейтинги снизились после проведения правительством страны ряда непопулярных экономических и социальных реформ.

Кандидат на участие в президентских выборах от партии Куоминтанг будет выбран в течение ближайших недель.

Т.Гоу управляет Foxconn с момента создания компании в 1974 году. Крупнейшие заводы компании расположены в материковом Китае, и участие Т.Гоу в президентских выборах может создать определенные проблемы, учитывая спор между Тайванем и КНР.

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией и стремится непременно его вернуть, в то время как Тайбэй сопротивляется объединению.

Теги: #тайвань #выборы #foxconn
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