Троих подозреваемых в убийстве ювелира арестовали на два месяца

Шевченковский районный суд г.Киева вынес приговор в виде ареста на два месяца без определения альтернативы трем задержанным по подозрению в убийстве ювелира.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева во вторник, на прошлой неделе в ходе спецоперации правоохранители задержали трех лиц, причастных к убийству ювелира в Киеве. Двое задержанных оказались бывшими сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины, еще один – ранее судим.

Задержанным оглашено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство - п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.