На мариупольском направлении отбито нападение ДРГ боевиков

Нападение диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований на востоке Украины было отбито Объединенными силами в понедельник вечером, боевики потеряли два человека убитыми и два ранеными.

"В 20.39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижения врага было прекращено. Завязался бой… Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными", - сообщается на странице Операции Объединенных сил во вторник утром.

Подразделение, выполняющее задание на наблюдательных постах, захватило оружие диверсантов и карту с отмеченными в глубине нашей обороны объектами, на которых были спланированы диверсии. Боевики намеревались уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл подразделений Объединенных сил.

В штабе сообщают, что ДРГ начала выдвижение под прикрытием огня: еще в 20.00 15 апреля боевики начали массированный обстрел позиций Объединенных сил на мариупольском направлении.