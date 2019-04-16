События

09:54 16.04.2019

Архитекторы собрались в Париже для оценки урона от пожара в Нотр-Дам

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Архитекторы собрались в Париже для оценки урона от пожара в Нотр-Дам

Экспертная группа архитекторов проводит экстренную встречу в Париже, чтобы оценить урон конструкции Собора Парижской Богоматери от пожара, сообщает во вторник BFM TV.

"Они пытаются определить, стабильна ли структура (здания), и могут ли пожарные войти внутрь здания, чтобы продолжить свою работу", - заявил госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Также Л.Нуньес сообщил, что пожар был взят под контроль, но пока не потушен окончательно.

"Есть небольшие очаги, процесс тушения все еще продолжается", - заявил он.

"Сейчас риск возникновения нового пожара исключен", - добавил Л.Нуньес.

По данным канала CNN, следователи начали допрашивать рабочих-строителей, которые занимались реставрационными работами.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша.

Теги: #париж #франция #пожар #нотр_дам_де_пари
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