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08:48 16.04.2019

Для Украины и Словакии большой интерес представляют проекты в энергетике

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Для Украины и Словакии большой интерес представляют проекты в энергетике

Премьер министр Владимир Гройсман считает, что для Украины и Словакии большой интерес представляют проекты в энергетике.

"Сейчас Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза. Большой интерес для обеих стран представляют проекты в энергетике, ведь энергетическая безопасность была и является стратегическим приоритетом и для Украины. Так же актуально взаимодействие в сфере логистики и транзита товаров, в развитии добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержке малого и среднего бизнеса, в развитии регионального сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Отмечается, что в ходе визита В.Гройсмана в Братиславу во вторник, 16 апреля, темой переговоров с властями Словацкой Республики станет политический диалог, углубление экономического и приграничного сотрудничества.

Теги: #словакия #интересы #украина #энергетика
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