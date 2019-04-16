События

08:23 16.04.2019

В пятницу в Киеве состоится весенний флешмоб "На велосипеде на работу"

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В пятницу в Киеве состоится весенний флешмоб "На велосипеде на работу"

В пятницу 17 апреля в Киеве состоится флешмоб "На велосипеде на работу", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В весенний день "На велосипеде на работу" заехать перед работой на Майдан Независимости можно в одиночку, вместе с другими участниками из своего района или вместе с коллегами в составе корпоративной колонны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к участию в мероприятии приглашены работники компаний, организаций и учреждений и жителей столицы. Регистрация на мероприятие - по ссылке: http://bit.ly/2GiIpja.

Участников флешмоба ожидает завтрак с кофе, фото на память и конкурсы на Майдане Независимости. Ведущей весеннего флешмоба будет украинская телеведущая Марыся Горобец.

Организатором мероприятия выступила ОО "Ассоциация велосипедистов Киева".

Также в программе будет конкурс Best Corporate Team, в котором будут определены три наиболее многочисленные корпоративные велоколонны, и конкурс на лучший деловой лук всех участников и участниц мероприятия.

Кроме того всех желающих приглашают присоединиться к волонтерской команды и помочь на финише.

Условия регистрации для участия в конкурсе и программа мероприятия - на сайте мэрии.

Теги: #киев #велосипед #флешмоб #украина
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