События

07:48 16.04.2019

Впервые в Таджикистане пройдут дни украинского кино

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В столице Республики Таджикистан Душанбе впервые пройдут Дни украинского кино, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Украинский киномарафон в Душанбе откроет фильм, ставший одним из шедевров мирового кинематографа, - лента Сергея Параджанова "Тени забытых предков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 19 по 22 апреля в кинозале студии "Таджикфильм" зрители увидят шесть современных украинских лент разных жанров, четыре из которых были созданы при поддержке Госкино. В частности, историческую драму Зазы Буадзе "Красный" по одноименному произведению Андрея Кокотюхи, музыкальную комедию о львовских батяров "Благородные бродяги" режиссера Александра Березань, первое украинское фэнтези про супергероев "Сторожевая Застава" режиссера Юрия Ковалева и полнометражную анимационную ленту "Никита Кожемяка" от студии Panama Grand Prix.

Также будут представлены фильм "Хайтарма" Ахтема Сеитаблаева о депортации крымскотатарского народа и криминальная комедия Олега Борщевского "Дзидзьо Контрабас".

Кроме того, во время фестиваля украинские продюсеры проведут мастер-классы для своих таджикских коллег, студентов и всех желающих. Делегация представителей украинской киноотрасли планирует обсудить со специалистами из Душанбе возможности совместного кинопроизводства, ознакомиться с локейшн-возможностями Таджикистана и посетить экспериментальную школу детского кино.

Организатором мероприятия является ОО "Европейская кинофундация" при поддержке Госкино Украины по вопросам кино и посольства Украины в Республике Таджикистан.

Теги: #украинское #таджикистан #украина #кино
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