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06:41 16.04.2019

Новый арендатор кинотеатра "Киев" увеличит поступления от аренды в бюджет города в 45 раз

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В понедельник на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Победителем открытого конкурс на аренду помещения кинотеатра "Киев" на открытом аукционе стал ООО "Синема-Центр", с предложением в 2 119 000 грн в месяц без НДС", - говорится в сообщении.

Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Как известно, предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн в месяц за аренду помещения кинотеатра.

"Кинотеатр Киев - это жемчужина столицы и знаковый для всех горожан кинотеатр. Поэтому для нас важно сохранить его уникальность, его зрителя, а значит - фестивальный профиль. Городские власти совместно с общественностью, а также по рекомендациям Департамента культуры прописала условия конкурса так, чтобы за кинотеатром в дальнейшем было сохранено его фестивальное и арт-хаусе направления. Мы ожидаем, что новый арендатор будет четко выполнять поставленные условия конкурса, о чем город будет пристально следить. А кинотеатр развивался и приносил пользу всем сторонам: киевлянам и гостям столицы, городу и арендаторам", - сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

Как отмечается, срок действия договора аренды составляет 10 лет. В течение этого срока Киевский городской совет не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Также замглавы КГГА сообщил, что победитель конкурса должен заключить охранный договор с департаментом охраны культурного наследия, в котором будет четко определено целевое назначение здания – "кинотеатр".

Теги: #киев #кинотеатр #аренда #украина
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