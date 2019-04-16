В суд направлено дело против пенсионера-иностранца, 15 лет жившего по поддельному украинскому паспорту

Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего иностранца, подозреваемого в использовании поддельного паспорта гражданина Украины (ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины).

"Как выяснило следствие, поддельным паспортом иностранец пользовался 15 лет как в повседневной жизни, так и для ведения предпринимательской деятельности. Мужчину разоблачили в мае прошлого года при попытке обменять поддельный паспорт на настоящий нового образца.