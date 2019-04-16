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03:34 16.04.2019

Макрон обещает восстановить Нотр-Дам

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Макрон обещает восстановить Нотр-Дам

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он журналистам по итогам визита к месту происшествия.

Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий. "Весь наш народ благодарен пожарным", - сказал он, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти, в частности, фасад собора и его башни.

Во время апогея пожара французские официальные лица предупреждали, что нельзя исключать его почти полное уничтожение. Однако в итоге ситуацию удалось взять под контроль.

"Но сражение ещё не выиграно, и нас ожидают ещё несколько непростых часов", - предупредил президент Франции.

По словам Э.Макрона, в восстановлении собора примут участие "лучшие таланты современности".

Глава государства напомнил, что со вторника стартует операция по сбору средств на восстановление Собора Парижской Богоматери.

Также местные СМИ сообщают, что семья французских бизнесменов Пино приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери.

"Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Его отец, Франсуа Пино, считается видным коллекционером произведений современного искусства.

Семья Пино владеет крупными компаниями: Artemis и Kering.

Теги: #макрон #франция #собор
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