Интенсивность пожара в Нотр-Даме уменьшается, несущие конструкции не пострадали

Несущие конструкции Собора Парижской Богоматери не пострадали от разгоревшегося несколько часов назад пожара, заявил государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

"Можно говорить, что несущие конструкции Нотр-Дама спасены, в частности, это касается северной башни", - приводят французские СМИ слова Л.Нуньез.

Он отметил, что в настоящее время "интенсивность пожара снижается".

При этом, как передаёт французское телевидение, сотрудник французской пожарной службы получил тяжёлые травмы во время тушения пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Это - первый ставший известный СМИ пострадавший в результате этого возгорания.

В тушении пожара участвуют около 400 пожарных.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.