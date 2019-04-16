Савченко намерена "до упора" доказывать в суде свою невиновность, и нацелена на смену политического "старья" в Верховной Раде

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи в Броварском суде в ночь с 15 на 16 апреля, заявила, что готова отстоять свою невиновность в судебном процессе, а также намерена бороться на смену политической системы в Украине и политического "старья" в Верховной Раде.

"Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я – герой Украины. И для меня Украина – не пустое слово, я буду бороться за Украину до победного конца, и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие. Я остаюсь в зале (суда – ИФ), несправедливо просидев год. В Украине, не в России – заметьте. Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде", - сказала она после того, как была освобождена из-под стражи в зале суда.

Н.Савченко считает, что теперь суду "спешить некуда". "Поэтому, пожалуйста, начинаем по процессу, спокойно и до упора. Нужно шесть суток – я могу не спать шесть суток, в плену проверяли", - отметила она.

Говоря о политической ситуации в Украине, Н.Савченко высказала мнение, что украинцы научились больше не верить обманывающим их политикам, научились думать и нашли путь, как "абсолютно мирным, эволюционным способом изменить эту политическую систему".

"И мы поможем всем тем, кто уже в этом процессе. Наша политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", - подчеркнула она.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Н.Савченко, которая подозревается правоохранительными органами в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, находилась под стражей с 23 марта 2018 года.