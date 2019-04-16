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01:07 16.04.2019

Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

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Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

Народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Соответствующее решение было принято судом в ночь с понедельника на вторник.

Как известно, Н.Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана должно было рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.

26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Н.Савченко и В.Рубана об отводе коллегии, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела в другом суде.

29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в деле Савченко – Рубана для определения подсудности. Но 3 апреля Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в этом деле.

Киевский апелляционный суд направил дело в Дарницкий районный суд Киева. Но 11 апреля Дарницкий райсуд удовлетворил заявление адвоката В.Рубана Валентина Рыбина об отводе коллегии судей, и дело снова было направлено в Киевский апелляционный суд.

12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Теги: #адвокаты #савченко #украина #суд
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