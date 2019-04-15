В ЮНЕСКО обещают помочь восстанавливать Собор Нотр-Дам де Пари

В ЮНЕСКО заявили, что в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари будут следить в дальнейшем за ситуацией и попытаются помочь сохранить и восстановить Собор, сообщила пресс-служба организации.

"Мы чувствуем глубокие эмоции по этому драматическому пожару в соборе Нотр-Дам де Пари, который в 1991 году был признан мировым наследием ЮНЕСКО. Мы внимательно следим за ситуацией и стоим на стороне Франции, чтобы защитить и восстановить это бесценное наследие", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар.

В результате пожара обрушился шпиль здания, а также крыша. Вскоре огонь перекинулся на одну из двух башен.