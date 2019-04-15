Уже горит одна из башен Собора Парижской Богоматери

Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио.

Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни.

На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа.

Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание - "сложное".

Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.

На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.