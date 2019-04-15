Уже горит одна из башен Собора Парижской Богоматери
Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио.
Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни.
На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа.
Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание - "сложное".
Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.
На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.