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23:31 15.04.2019

Уже горит одна из башен Собора Парижской Богоматери

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Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио.

Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни.

На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа.

Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание - "сложное".

Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.

На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.

Теги: #париж #франция #собор #башня
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