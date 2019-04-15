Макрон отменил речь к "желтым жилетам" из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за пожара в соборе Парижской Богоматери отменил речь, с которой он должен был обратиться к "желтым жилетам", и сегодня вечером отправится на место событий, сообщает газета "Монд" со ссылкой на администрацию президента Франции.

"Президент отложил свою речь из-за пожара, и направится туда вечером", - приводит газета слова представителей Елисейского дворца.

Информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Французские СМИ отмечают, что в результате пожара обрушился шпиль собора.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.