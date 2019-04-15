Прокуратура требует ужесточить наказание жителю Харьковской области, который заживо сжег человека из мести за насмешки

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Лозовского горрайонного суда Харьковской области в отношении местного жителя, который избил, а затем облил бензином и поджег якобы смеявшегося над ним мужчину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины) и краже (ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

"Поскольку преступление совершено при ряде отягчающих обстоятельств (алкогольное опьянение, беспомощное состояние жертвы), кроме того, подсудимый своей вины не признал и убытки потерпевшей стороне не возместил, прокуратура считает, что он должен отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

В конце декабря 2017 года в одном из сел Лозовского района осужденный выпивал в местном магазине. Его внимание привлекли мужчины, которые громко смеялись. Он решил, что они смеются над ним, поскольку имел давние неприязненные отношения с одним из них, и решил отомстить за насмешки.

Осужденный пришел в дом "обидчика" с бутылкой бензина, несколько раз ударил хозяина по голове самодельным металлическим ледорубом, а когда тот упал - вытащил его на улицу и продолжил бить. Когда пострадавший уже не мог сопротивляться, нападавший бросил его в подвал, облил бензином и поджег. Пострадавший получил около 50% ожогов тела и умер от ожогового шока.

Кроме того, следствие установило причастность осужденного к краже весной 2016 года.