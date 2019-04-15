Суд отказал экс-главе ГФС Насирову в остановке конкурса на глав налоговой и таможни

Окружной админсуд Киева 12 апреля 2019 года отказал экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) для обеспечения его иска к Кабинету министров, сообщает Минфин.

"В обеспечении иска отказано. Конкурс на глав Налоговой и Таможенной служб продолжается!" – написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook в понедельник.

Подготовительное заседание по иску Р.Насирова к Кабмину, в котором он оспорил конкурсы на должности руководителей ГТС и ГНС запланировано на 6 мая, рассмотрение дела будет осуществляться по правилам общего искового производства, уточнил Минфин.

Ведомство подчеркнуло, что считает исковые требования Р.Насирова безосновательными.

"Минфин будет принимать все необходимые меры для защиты интересов государства и обеспечения возможности конкурсантам воспользоваться законным правом быть назначенными на должности руководителей Государственной налоговой и Таможенной служб", – отмечается в сообщении.

По итогам первого этапа конкурса – на знание иностранного языка, который прошел 9 апреля, Нацагентство Украины по вопросам госслужбы сформировало список из 11 кандидатов.

По информации претендента на пост главы ГТС, первого замглавы Минэкономразвития Максима Нефьодова, в этом конкурсе помимо него остались: соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша, проректор по начальной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, эксперт по правовым вопросам центра "CASE-Украина" Андрей Саварец, замначальника Главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко и директор юрфирмы "Федоришин и партнеры" Александр Федоришин.

На право руководить ГНС претендуют: заместители министров финансов Сергей Верланов и юстиции Сергей Петухов, начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавилин, экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик, исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко.

"Далее - 16 и 23 апреля - претендентов ожидают тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также собеседование с серией вопросов и ответов", – пояснял ранее и.о. главы ГФС Александр Власов.

Минфин указывает, что к процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов, а результаты конкурса будут объявлены 23 апреля.