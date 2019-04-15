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18:43 15.04.2019

Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

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Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

Джон Шиптон - отец арестованного в Лондоне основателя австралийского и эквадорского журналиста Джулиана Ассанжа - обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына в Австралию.

"Это можно легко решить - удовлетворительным для всех образом. Во время встречи между одним сенатором и одним высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел (Австралии - ИФ) шла речь о том, чтобы экстрадировать Джулиана в Австралию", - заявил Дж.Шиптон австралийскому изданию Herald Sun.

"Я видел, как его (Дж.Ассанжа - ИФ) стаскивали полицейские по лестнице, и он не выглядел хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше его - в 47 лет. Это такой шок", - добавил он.

Теги: #великобритания #ассанж #wikileaks
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