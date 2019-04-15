Боевики с начала суток понедельника 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов

С начала суток понедельника, 15 апреля, и до 18.00 боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации уточняется, что все обстрелы произошли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе г.Авдеевка; из минометов калибра 120 мм - дважды в районе н.п.Новоселовка-2; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе г.Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов, - вблизи н.п.Опытное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Невельское и Лебединское.