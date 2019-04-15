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18:04 15.04.2019

В гардеробе черкасской гимназии был распылен слезоточивый газ, возбуждено дело

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В гардеробе черкасской гимназии был распылен слезоточивый газ, возбуждено дело

По факту распыления слезоточивого газа в Первой городской гимназии г.Черкассы начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Черкасской области, установлено, что около 11:45 понедельника в гардеробной комнате указанной гимназии распылен газ из газового баллончика. В результате инцидента в Черкасскую областную детскую больницу были госпитализированы 55 детей в возрасте от 6 до 16 лет с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время состояние детей улучшилось.

На место происшествия выезжали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции Черкасской области, скорой помощи, руководство местной прокуратуры.

"Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли баллончики со слезоточивым газом; устанавливается круг лиц, причастных к его распылению", - сказано в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее в это день на сайте Министерства здравоохранения Украины сообщалось, что в школе №1 Черкасс 75 учеников отравились неизвестным веществом, из них 38 детей были госпитализировали.

Теги: #слезоточивый_газ #прокуратура #черкасская_область #украина #гимназия #гардероб
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