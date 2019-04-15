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17:38 15.04.2019

Апелляционный админсуд отложил дело об основаниях для национализации ПриватБанка до 22 апреля

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Апелляционный админсуд отложил дело об основаниях для национализации ПриватБанка до 22 апреля

Шестой апелляционный административный суд отложил на 22 апреля – следующий день после второго тура президентских выборов – рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки ПриватБанка в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

Вердикт о переносе слушаний суд вынес в понедельник, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель одной из сторон спора.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd, являвшаяся одним из крупнейших акционеров ПриватБанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов Украины. В частности, компания в марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерными и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым регулятор инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки. Окружной суд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.

Нацбанк подал апелляцию, однако в начале июня апелляционный админсуд приостановил ее рассмотрение по ходатайству Triantal Investments, дав до полугода времени на подготовку к судебному заседанию.

Производство по делу было возобновлено определением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года, а первое заседание назначено на 12 марта.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Г.Боголюбова и И.Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, А.Мартынова – 0,2%.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Г.Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд 9 апреля также удовлетворил ходатайство истцов о расширении исковых требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, а рассмотрение дела по сути отложил на 16 апреля.

Помимо того Окружной административный суд Киева в начале апреля объявил перерыв до 18 апреля в деле по еще одному иску И.Коломойского о национализации ПриватБанка – к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Кроме того, Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля в деле по иску И.Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года.

П.Порошенко допускает, что нереформированные украинские суды первой инстанции могут присудить компенсацию И.Коломойскому в связи с национализацией банка. Он отметил, что накануне национализации банка были риски для более 20 млн граждан, которые имели вклады и счета в банке. По его словам, это вопрос национальной безопасности. При этом П.Порошенко пояснил, что из-за ситуации в ПриватБанке убытки государства составили от 150 до 180 млрд грн.

Теги: #нбу #украина #суд #приватбанк
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