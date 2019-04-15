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17:16 15.04.2019

"Прямой" и "5 канал" наиболее нарушают избирательное законодательство в эфире

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"Прямой" и "5 канал" наиболее нарушают избирательное законодательство в эфире

Рабочая группа по надзору за соблюдением СМИ избирательного законодательства Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрела результаты мониторинга, проведенного в марте: телеканал "Прямой" 12 раз нарушил правила обнародования результатов соцопрсов и вместе с "5 каналом" вышел в лидеры по количеству нарушений, связанных с неравномерным предоставлением эфирного времени.

Как сообщается на сайте Нацсовета, телеканалы в частности, нарушали избирательное законодательство, транслируя неполную информацию о соцопросах, заказные материалы под видом информационных, а также неравномерно предоставляя эфирное время для кандидатов.

Нарушения, связанные с обнародованием результатов опроса общественного мнения были замечены в эфире таких телеканалов: "Прямой" (12 случаев), ZIK (5), "4 канал", NewsOne и "UA: Перший DIGITAL" (по 2), "Макси-ТВ" и "1+1" (единожды).

В Нацсовете также отметили, что телеканал ZIK исправил ошибки и сейчас является единственным телевещателем, который отмечает, как этого требует закон, что интерактивные опросы в студии не являются репрезентативными.

Размещение агитационных материалов в выпусках новостей и информационных передачах зафиксировано в эфире телеканалов "Интер", "Украина", ICTV, "5 канал", "Прямой" и "ОБОП tv".

Комментируя эти данные мониторинга, председатель правления, координатор политических программ "Опоры" Ольга Айвазовская подчеркнула наличие проблемы прозрачности сделок по выплатам из избирательных фондов кандидатов - по ее мнению, вопрос прозрачности финансирования избирательных кампаний должен быть решен на законодательном уровне.

Мониторинг Нацсовета также зафиксировал наличие очевидной поддержки некоторыми СМИ отдельных кандидатов и несбалансированность при освещении комментариев всех кандидатов на пост Президента Украины относительно событий, связанных с выборами. Согласно данным Нацсовета, на "Интере" передачи о Ю.Бойко зафиксированы общим хронометражем более одного часа; на телеканале "Украина" 44 мин. были посвящены А.Вилкулу и 41 мин. - О.Ляшко.

На "5 канале" с 13 по 19 марта были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности П. Порошенко, при этом в целом на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов было непропорциональным.

"Например, общий объем эфирного времени для освещения деятельности П. Порошенко составил 18 часов 21 минуту в передачах в течение недели, однако для других кандидатов такой объем был следующим: Р.Бессмертный – один час, Ю. Тимошенко - 39 минут, В. Зеленский - 20 минут, А. Гриценко - 8 минут. Не было зафиксировано ни одного критического материала или информации о действующем Президенте П.Порошенко", - отметили в Нацсовете.

Так же непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале "Прямой": 11 часов 5 минут в передачах в течение недели для П.Порошенко, 8 часов 16 минут для Ю.Тимошенко, 6 часов 44 мин для В.Зеленского, 1 час 17 мин для Юрия Тимошенко, 43 мин для Ю.Литвиненко, 40 мин для А.Гриценко, 38 мин для С.Каплина и 18 мин для В.Кривенко.

Также на этом телеканале зафиксирована трансляцию материалов, которые имеют признаки заказных (джинсы) с положительным освещением предвыборной активности кандидата С. Каплина в передаче новостей "Репортер" и публичную поддержку П. Порошенко озвученную во время трансляции передачи "Эхо Украины".

Телеканал NewsOne по данным Нацсовета определил общий объем эфирного времени для освещения предвыборной активности Ю.Бойко в 2 часа 15 мин. в течение недели, для П.Порошенко – в три часа 23 мин. При этом информация о предвыборной активности других кандидатов Ю.Тимошенко, А.Гриценко и В.Зеленского подавалась в минимальных объемах (до 15 минут в неделю) и исключительно в негативном контексте. Также в отдельных передачах участниками были кандидат А.Богомолец, И.Кива, Р.Кошулинский, О.Ляшко.

Относительно зафиксированных признаков нарушений законодательства Украины Национальный совет обратится к телеканалам, чтобы они объяснили несоблюдение требований законодательства и свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении выборов президента Украины. Регулятор также напомнит о необходимости привести свою деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства, а также проинформирует о выявленных признаках нарушений Центральную избирательную комиссию.

В то же время в Нацсовете подчеркивают, что телеканалы не усматривают нарушений действующего законодательства в своей деятельности.

Как сообщалось, ранее Нацсовет нашел нарушения избирательного законодательства в эфире в эфире ряда телеканалов, в том числе "Украина", "Интер", "1+1" и ICTV.

Ранее Нацсовет создал рабочую группу по осуществлению надзора за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства во время избирательной кампании президента Украины в 2019 году, заседания которой проводятся с участием представителей ЦИК.

Теги: #нацсовет #украина #прямой #телевиденье #5_канал #выборы
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