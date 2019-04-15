Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева, задержаны трое подозреваемых

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв во время обысков у них арсенал оружия и боеприпасов, а также произведения искусства.

"Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость $1,5 миллиона. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - цитирует в понедельник пресс-служба МВД Украины А.Авакова.

Министр отметил, что сейчас задержаны три человека 1969, 1870 и 1975 годов рождения, которые объективно подозреваются в причастности к этому преступлению. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с потерпевшим.

По словам А.Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

"Во время обысков изъято два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла – Рошель". Лица, причастные к совершению преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к совершенным других преступлений", - говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.