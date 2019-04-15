События

16:27 15.04.2019

Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева, задержаны трое подозреваемых

2 мин читать
Полиция раскрыла убийство киевского ювелира Киселева, задержаны трое подозреваемых

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв во время обысков у них арсенал оружия и боеприпасов, а также произведения искусства.

"Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость $1,5 миллиона. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - цитирует в понедельник пресс-служба МВД Украины А.Авакова.

Министр отметил, что сейчас задержаны три человека 1969, 1870 и 1975 годов рождения, которые объективно подозреваются в причастности к этому преступлению. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с потерпевшим.

По словам А.Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

"Во время обысков изъято два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла – Рошель". Лица, причастные к совершению преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к совершенным других преступлений", - говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

Теги: #киселев #украина #полиция #аваков #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 15.04.2019
Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО

Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО

16:49 15.04.2019
Минздрав разработает тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ для перехода от грантового к госфинансированию

Минздрав разработает тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ для перехода от грантового к госфинансированию

16:30 15.04.2019
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Пасхальные и майские праздники

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Пасхальные и майские праздники

16:12 15.04.2019
Госпогранслужба усиленно охраняет границу в преддверии второго тура выборов президента Украины

Госпогранслужба усиленно охраняет границу в преддверии второго тура выборов президента Украины

16:11 15.04.2019
Суд не продлил Мангеру срок отстранения от должности председателя Херсонского облсовета

Суд не продлил Мангеру срок отстранения от должности председателя Херсонского облсовета

15:53 15.04.2019
В ЦИК подтверждают наличие проблемы с комплектацией участковых избиркомов в ряде округов

В ЦИК подтверждают наличие проблемы с комплектацией участковых избиркомов в ряде округов

15:49 15.04.2019
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

15:38 15.04.2019
У Зеленского ответили Джемилеву: Крым не может быть предметом торга, а крымские татары должны получить перспективу национального развития, а не обещания

У Зеленского ответили Джемилеву: Крым не может быть предметом торга, а крымские татары должны получить перспективу национального развития, а не обещания

15:33 15.04.2019
Представители стран ЕС будут присутствовать на судах против украинских военнопленных в РФ

Представители стран ЕС будут присутствовать на судах против украинских военнопленных в РФ

15:28 15.04.2019
И.Геращенко сообщила об смс с угрозами, но в МВД не обращается

И.Геращенко сообщила об смс с угрозами, но в МВД не обращается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рабгруппа при МЭРТ рекомендовала воздержаться от апелляции в транзитном споре с РФ в ВТО

Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

ПОСЛЕДНЕЕ

США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат

В с.Розваж Ровенской области произошло столкновение между прихожанами ПЦУ и УПЦ (МП)

Бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения в связи с "дизельгейтом"

В МВД не исключают отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов на НСК "Олимпийский" и в день голосования

Под Мариуполем прошли масштабные учения по ПВО

Подписание Кодекса по процедурам банкротствя переводит реформирование сферы неплатежеспособности в практическую плоскость

Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

Денисова хочет встретиться в Москве с представителем ЕС в РФ для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными моряками

Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА