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16:11 15.04.2019

Суд не продлил Мангеру срок отстранения от должности председателя Херсонского облсовета

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Суд не продлил Мангеру срок отстранения от должности председателя Херсонского облсовета

Шевченковский районный суд города Киева на заседании в понедельник отказался продлевать срок отстранения от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева отказался продлевать срок отстранения Мангера В.М. от должности. Следует заметить, что судья была крайне удивлена тем, что в материалах дела за 2 месяца не появилось ни одного нового материала, кроме рапорта Данилы Доценко о том, что Мангер - глава мафии", - написал Д.Ильченко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он напомнил, что В.Мангер был отстранен от должности на 1 месяц. "СБУ утверждало, что им этот месяц нужен для того, что бы допросить "подчиненных Мангера"… За этот месяц всех допросили - не узнали ничего нового. И попросили еще 2 месяца… Судья, видимо, вняла нашим аргументам и прокуратуре отказала", - добавил адвокат.

"Сразу отвечу по поводу окончания сроков - это не было нашим ключевым аргументом. Защита настаивала на том, что бы отказ был именно по причине немотивированности ходатайства", - отметил Д.Ильченко.

Теги: #киев #гандзюк #адвокат #мангер #украина #суд
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