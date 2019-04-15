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15:33 15.04.2019

Представители стран ЕС будут присутствовать на судах против украинских военнопленных в РФ

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Представители стран ЕС будут присутствовать на судах против украинских военнопленных в РФ

Представители стран-членов Европейского Союза будут присутствовать на судебных заседаниях в отношении украинских военнопленных моряков, удерживаемых в РФ.

Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook, в этом ее заверил посол ЕС в РОФ Маркус Эдерер в ходе встречи в Москве в понедельник.

"Только что провела встречу с послом Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером. Мы обсудили пакет вопросов. Рассказала последнюю информацию о наших военнопленных и о запланированных судах относительно продления им меры пресечения. Маркус Эдерер заверил меня, что представители европейских государств, которые находятся в РФ, будут присутствовать на судебных заседаниях", - написала она.

По словам Л.Денисовой, она поблагодарила М.Эрдера за то, что европейское сообщество поддерживает Украину в стремлении защитить своих граждан.

Омбудсмен напомнила, что в среду, 17 апреля, в Лефортовском суде Москвы состоятся судебные заседания над украинскими военнопленными о продлении им меры пресечения. "Вместе с родителями, братьями и сестрами, родственниками и близкими мы будем присутствовать на этих судилищах и поддерживать ребят. Призываем неравнодушных граждан, журналистов и все мировое сообщество присоединиться к участию в заседаниях. Наши герои моряки нуждаются в поддержке!", - написала она.

Теги: #ес #денисова #россия #украина #моряки #азовское_море
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